Traiteurs en slagers vrezen voor eindejaar: “Zullen mensen thuis grote feesten kunnen geven?”

De sector vraagt de regeringen om een kordate aanpak en duidelijkheid over de geldende regels rond Kerstmis en Nieuwjaar. Want de voorbereidingen voor die erg drukke periode zijn al begonnen. En veel hangt af van de regeling die zal gelden over een maand.

“Ik denk dat het opnieuw zoals in 2020 zal worden”, zegt Claeys, die mikt op kleinere feesten en minder mensen die thuis toegelaten worden. “Dat was een tegenvaller.” Vorig jaar waren grootschalige feesten verboden en dat heeft gewogen op traiteurs en slagers.

Kleinere schotels

“Het zijn allemaal kleinere schotels”, legt Claeys uit. “Vorig jaar hebben onze leden zelfs gewerkt met bestellingen van amper twee, vier of zes mensen.” Sommige recepten voor grotere groepen, zoals kalkoen, vallen dan weer uit de boot. “Het is bijkomend werk en kost extra personeel”, klinkt het. Los daarvan zorgt de pandemie voor meer onzekerheid omdat nogal wat klanten een vrijblijvend engagement verwachten. Steeds meer traiteurs en slagers vragen klanten dan ook om een voorschot of zelfs het volledige bedrag op voorhand te betalen. “Want men bestelt vandaag in vertrouwen. Maar wanneer men een bestelling niet komt afhalen, moet die maaltijd ingevroren worden.”

Toch schept vooral de onduidelijkheid over de geldende maatregelen moeilijkheden voor traiteurs en slagers. De landsbond vraagt dat het Overlegcomité snel knopen doorhakt. Of dat vrijdag al gebeurt, wanneer het Overlegcomité vervroegd bijeenkomt door de slechte evolutie in de cijfers, is niet duidelijk.