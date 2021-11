De Lijn moet ritten schrappen door corona-uitval

Bij De Lijn kunnen momenteel niet alle ritten gereden worden omdat veel chauffeurs uitvallen door ziekte of quarantaine. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij donderdag in een persbericht. De Lijn verwacht dat deze situatie nog een tijdje zal aanhouden.

LEES OOK. Bedrijven onder druk: “Vijftien procent van werknemers ziek of in quarantaine thuis”

De voorbije weken vielen steeds meer medewerkers uit omwille van COVID-19 of quarantaine. Bij de chauffeurs ligt de uitval de laatste dagen op gemiddeld 12 procent, klinkt het. Dat betekent dat één op de acht chauffeurs afwezig is. “Daardoor kunnen momenteel niet alle geplande ritten gereden worden”, zegt De Lijn. “Chauffeurs die plots uitvallen door ziekte of quarantaine kunnen niet onmiddellijk vervangen worden. Het gevolg is dat er op verschillende plaatsen ritten wegvallen.”

Gezien de evolutie van het aantal besmettingen, verwacht De Lijn dat “deze situatie nog een tijdje zal aanhouden”.

De openbaarvervoermaatschappij zegt dat ze probeert de impact te verdelen over meerdere lijnen of ritten. Ze probeert er ook voor te zorgen dat er geen schoolritten moeten worden geschrapt, en dat lijnen waarop weinig bussen rijden of waar er geen alternatief is, niet getroffen worden.

De Lijn raadt reizigers aan de routeplannen, de app en de infoborden te raadplegen om te zien of hun rit geschrapt is.

LEES OOK. Personeel in ziekenhuizen valt massaal uit door coronabesmettingen