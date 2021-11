Snelheid van steps in heel Parijs beperkt tot 10 kilometer per uur

In Parijs wordt vanaf december de snelheid van de elektrische step voortaan automatisch beperkt tot tien kilometer per uur. Dat heeft het stadsbestuur donderdag aangekondigd. Dat maatregel geldt voor heel Parijs, behalve op grote verbindingswegen.

De snelheidsbeperking is via een gps ingebouwd in het vervoermiddel. Zo kan de snelheid automatisch worden beperkt tot 10 kilometer per uur. Op de grote wegen, vooral die met beveiligde fietspaden, kunnen de steps hun snelheid van 20 kilometer per uur behouden, klinkt het.

Eerder was al beslist om de snelheid van de deelsteps te beperken in verschillende delen van de stad.

Ongevallen met elektrische steps vormen ook in Frankrijk het onderwerp van debat. Bij die ongevallen zijn dit jaar in Parijs al twee doden gevallen en 329 mensen gewond geraakt.