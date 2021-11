Nederlandse experts vragen sluiting voor alle niet-essentiële sectoren tussen 17 en 5 uur

LEES OOK. Strengere maatregelen op komst: De Croo bevestigt dat Overlegcomité morgen al samenkomt

De sluitingstijden zouden dan gelden voor cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea en niet-essentiële winkels als kleding- en meubelzaken. Ook voor niet-essentiële dienstverleners als kappers en dierentuinen gaat die beperking op.

Het adviesorgaan OMT wil de scholen open houden, gezien het wetenschappelijk bewijs voor de schade die dat voor de ontwikkeling van kinderen zou betekenen. Tegelijkertijd erkent het OMT dat de meeste besmettingen plaatsvinden bij basisschoolkinderen en hun ouders. Niet voor niets was het OMT volgens een lid ‘hopeloos verdeeld’ over het al dan niet sluiten van de scholen.

Stevig

Momenteel vergaderen de meest betrokken ministers over de te nemen maatregelen. Want of die er moeten komen, is inmiddels niet meer de vraag, zo zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg. “Dat er maatregelen nodig zijn, en dat die stevig zullen zijn, staat buiten kijf. De ziekenhuizen houden het niet meer vol. De verpleeghuizen houden het niet meer vol. De thuiszorg houdt het niet meer vol. Mogelijk zien we volgende week dat het huidige maatregelenpakket helpt, maar waarschijnlijk is het te weinig.”

Scholen

Of het eerder sluiten van niet-essentiële sectoren de kentering teweegbrengt in de coronacijfers, is de vraag. De discussie binnen de regering zal zich vooral richten op het al dan niet sluiten van de scholen. Ook over het verder versoberen van het advies voor bezoek thuis, is eveneens nog discussie. Vrijdag neemt het kabinet een besluit over te nemen maatregelen, in de avond gevolgd door een persconferentie door premier Rutte en De Jonge.