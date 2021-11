Maaseik

Op de Markt is woensdag even voor 21 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto werd er geraakt door een andere voertuig waarop de bestuurder van deze laatste auto wegvluchtte. De 73-jarige man uit Kinrooi kon snel worden geïdentificeerd. Hij was naar huis gereden. Daar gaf hij de feiten toe aan de politie. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm