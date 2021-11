1, 5 en 4: drie cijfers over het Europa League-duel tussen Dinamo Zagreb en KRC Genk

1 Belgische nederlaag

Opvallend genoeg is Dinamo in België sterker dan in Kroatië. In ons land won de ploeg vier van zijn vier duels, in Zagreb slechts één van de vier. Driemaal kon het zelfs niet scoren op Kroatische bodem.

5 jaar geleden

Op 18 augustus 2016 speelde Genk ook in het Maksimirstadion, toen tegen Lokomotiva Zagreb. De partij eindigde in 2-2. Bailey en Samatta zorgden voor de 0-2, ene Ivan Fiolic (ex-Genk) maakte de gelijkmaker.

4 keer eerder zonder Munoz

Daniel Munoz is er tegen Dinamo niet bij. Het is de vijfde keer dit seizoen dat de Colombiaan zal ontbreken. Van de vier voorgaande partijen dat Munoz niet in actie kwam, won KRC er geen enkele.