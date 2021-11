Strengere maatregelen op komst: De Croo bevestigt dat Overlegcomité morgen al samenkomt

Het Overlegcomité zal vrijdag vervroegd samenkomen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) bekendgemaakt tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Dat zou nodig zijn om nieuwe maatregelen aan te kondigen nu de coronacijfers in ons land de hoogte in gaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had donderdagochtend op Radio 1 al aangekondigd dat de mogelijkheid bestond dat het Overlegcomité vervroegd zou samenkomen. “Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, en als de cijfers zich nu zo aandienen dat actie nodig is, moeten we ook beslissingen nemen.”

En dat Overlegcomité vindt vrijdagochtend al plaats, zo heeft premier De Croo bekendgemaakt tijdens het vragenuurtje over de coronasituatie in de Kamer. “Om samen met de verschillende regeringen een evaluatie te maken van de situatie”, zei De Croo. “We gaan op drie pistes werken. Ten eerste: de vaccinatie, en dan vooral de boosterprik, versnellen. Dat blijft onze beste bescherming. Ten tweede: we moeten kijken hoe we de zorg kunnen ondersteunen. De druk in de eerste lijn en de ziekenhuizen is erg groot. Ten derde: we moeten kijken naar een pakket maatregelen, niet-medische interventies, en we gaan ook moeten kijken naar nieuwe steunmaatregelen. We gaan niemand in de steek laten. Maar het belangrijkste is bij die maatregelen wel dat de mensen ze naleven.”

De Kern komt donderdagavond al bijeen om dat Overlegcomité voor te bereiden.