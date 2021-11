“Er is niets wat kan rechtvaardigen wat ik gedaan heb. Ik kan duizend keer sorry zeggen, maar daar verander ik de zaken niet mee. Als ik de tijd kon terugdraaien, deed ik het direct. Sorry, voor wat ik jullie aangedaan heb”, richtte beschuldigde Tamara Nuijts zich in aan haar slotwoord tot haar ex, zijn dochters en de overige familieleden en vrienden van Ryan donderdag in de assisenzaal.