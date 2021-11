Anderlecht krijgt maximumboete nadat fans zich opnieuw misdragen: “Asociaal gedrag dat streng bestraft dient te worden”

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, wegens een reeks supportersincidenten in de bekerwedstrijd op het veld van amateurclub La Louvière. Ook 1B-club Deinze en Dender uit eerste nationale houden aan hun bekermatch in de zestiende finales een boete over.