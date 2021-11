Corona trekt streep door Paralympic Sports Awards

“We keken er enorm naar uit om het einde van deze paralympiade samen te vieren met diegenen die hebben bijgedragen tot het succes van Tokyo 2020 en de verdere ontwikkeling van de G-sport in België”, klinkt het in de mededeling. “Echter, de gezondheid van éénieder is onze absolute prioriteit, en hierdoor wensen wij, gezien de huidige situatie, geen enkel risico te nemen voor onze genodigden, waarbij sommigen ook tot de risicogroep behoren.”

“De komende dagen zullen we nadenken over eventuele mogelijkheden om de premies te overhandigen aan onze paralympische medaillewinnaars, alsook over de uitreiking van de Paralympic Sport Awards 2021 aan de verschillende laureaten. We hopen dat we snel opnieuw evenementen mogen organiseren in een omgeving waar we ongedwongen kunnen vieren en onze atleten in de bloemetjes kunnen zetten voor hun uitmuntende prestaties.”