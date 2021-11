Marthe van K3 is besmet met corona, noodplan voor ‘K2 zoekt K3’

De zangeres die straks naast Hanne en Marthe zal staan in de nieuwe K3, wordt aanstaande zaterdag gekozen uit de finalisten Diede, Amy, Julia of Celester. In de finale van K2 zoekt K3 zal Marthe er evenwel niet bij zijn, aldus Gert Verhulst van Studio 100.

“Marthe heeft corona. Ze zal dus niet live in de show aanwezig zijn. Maar de mogelijk dat iemand corona oploopt is iets waar we al sinds het begin van de liveshows rekening mee houden, dus er is een noodplan dat nu in werking zal treden. De show gaat gewoon door en de besmetting van Marthe zal geen invloed hebben op de verkiezing. Het programma zal er alleen visueel alleen een beetje anders uitzien.”