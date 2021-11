Erik Gerits, Branko Strupar en Frane Bucan bezoeken Limburgs huis in rampgebied

LEES OOK. Genklegendes Strupar en Bucan organiseren hulp na aardbeving in Kroatië

Strasnik, op zo’n 50 kilometer van Zagreb, was op 29 december het epicentrum van een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter. Branko Strupar en Frane Bucan, twee Kroatische ex-topspitsen van KRC Genk, zetten een hulpactie op voor de slachtoffers van de aardbeving in Kroatië.

Nu Racing zich in Kroatië bevindt, was het tijd voor een bezoekje aan het plaatsje. “De aardbeving voelde aan zoals de oorlog van 1991”, zei Strupar. “Ook toen zijn er hier in de regio veel huizen vernield en meerdere gezinnen getroffen. De mensen van Genk hebben op verschillende manieren geholpen. Ik wil hen danken in mijn naam maar ook in die van de gezinnen die dankzij de steun hun huizen kunnen heropbouwen.”

Het gezin van Stjepan Prasnjak telt twaalf kinderen. Hun woning was volledig vernield. Dankzij de donaties uit het Genkse konden zij tijdelijk worden ondergebracht in containerwoningen. “Het zal de tweede winter zijn die ze daarin doorbrengen”, vertelde Bucan, die speciaal afreisde vanuit Split. “Vanwege de administratieve rompslomp duurt het heel lang eer zij de benodigde vergunningen krijgen om de renovatie van hun huis af te ronden. In april kunnen ze er eindelijk aan beginnen. Mensen hebben hier echt niet veel. Velen hebben de oorlog nog meegemaakt. In de hele regio zijn er acht mensen overleden door de aardbevingen, zo’n 10.000 mensen hebben zonder stroom gezeten. Het doet mij gigantisch veel dat de Genkse supporters ons zo’n warm hart toedragen. Bij dezen wil ik hen bedanken.”

Erik Gerits is met KRC Genk van plan nog verdere steun te bieden. “We hebben eerder dit jaar een oproep gedaan en zelf inspanningen geleverd, net als bedrijven uit Genkse. Dit is een zeer nobel initiatief van Branko en Frane”, aldus de AD.