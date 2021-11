“Ik voel niet meer druk dan anders, wij leggen onszelf altijd druk op”, dat zegt John van den Brom in de aanloop naar de confrontatie met Dinamo Zagreb. Om kwart voor zeven neemt Genk het op tegen de Kroatische landskampioen. Die won eind oktober met 0-3 in Genk. Het wordt dus een zware opdracht in de Kroatische hoofdstad.