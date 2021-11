Twee ruiten van huizen verbrijzeld in Diest

Diest

In de Accaciastraat zijn woensdagochtend drie dieven op heterdaad betrapt. De bewoner was rond 2 uur wakker geworden van glasgerinkel. Toen hij ging kijken, zag hij nog net drie personen aan de overkant van de straat weglopen. Toen de politie een controle uitvoerde, bleek dat een ruit van een leegstaand huis was verbrijzeld.

In de buurt kon de politie drie jongeren staande houden. Zij vertelden dat ze eveneens glasgerinkel hadden gehoord en aan het rondkijken waren. Het trio wees een huis op de Oudebaan aan. Ook daar was een ruit verbrijzeld. De politie is een onderzoek gestart. mm