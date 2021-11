Officieel: Intermarché - Wanty-Gobert trekt met Vini Zabu nieuwe shirtsponsor aan

De Belgische WorldTour-formatie Intermarché - Wanty-Gobert heeft met het Italiaanse bedrijf Vini Zabu een nieuwe shirtsponsor aangetrokken voor komend seizoen, zo maakte het team donderdag bekend in een persmededeling.

Vini Zabu is sinds vorig jaar titelpartner van een Italiaans Pro Team. Het bedrijf is de Siciliaanse tak van het bekende Italiaanse wijnhuis Vini Fantini, een onderneming die eveneens al jarenlang bij het wielrennen betrokken is.