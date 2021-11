Memorial Van Damme komend jaar op 2 september

Zoals de traditie het voorschrijft, is de Brusselse meeting ook volgend jaar de afsluiter van het reguliere programma in de Diamond League, een week voor de finale in het Zwitserse Zürich. Na twee seizoenen waarvan de kalender door de coronapandemie stevig werd overhoop gehaald, zijn er volgend jaar in totaal veertien manches, te beginnen met de manche in de Qatarese hoofdstad Doha op 13 mei. In China staan er zelfs twee manches op de kalender: op 30 juli in Shanghai en een week later op een nog te bepalen locatie. Bijzondere aandacht gaat ook naar de manche in het Amerikaanse Eugene, op 28 mei. Iets minder dan twee maanden later worden daar de Wereldkampioenschappen atletiek gehouden.