As/Diest

Een 23-jarige man uit As is woensdagochtend aan de kant gezet omdat hij in de Koning Albertstraat tegen de richting in aan het rijden was. Hij kon geen enkel document van het voertuig tonen. Ook een rijbewijs had hij niet bij.

Snel bleek dat de man een rijverbod had. Zijn auto - die hij naar eigen zeggen juist had gekocht - werd getakeld. De man testte wel negatief op alcohol. mm