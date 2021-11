Bilzen heropent maandag coronatestcentrum in het Ganshof

Met de stijgende coronacijfers heeft de stad Bilzen beslist om het testcentrum in het Ganshof vanaf maandag opnieuw ug te openen. Op die manier worden de testcentra in de buurt ontlast en is er de mogelijkheid om een test te laten afnemen dicht bij huis.

Het coronatestcentrum in het Ganshof in de Hospitaalstraat opent maandag opnieuw de deuren. “Net zoals al eerder het geval was, kunnen inwoners er ook nu weer terecht om na afspraak een PCR-test te laten afnemen. De beslissing om het testcentrum opnieuw te openen, is een gevolg van de toenemende druk op de testcentra in de buurt en ook op vraag van inwoners en huisartsen om snel en efficiënt een test te laten afnemen dichtbij huis”, verduidelijkt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). Met deze extra testlocatie nemen de wachtrijen af aan het testcentrum in onder andere Tongeren. Het testcentrum zal geopend blijven tot eind van dit jaar.

Afspraak maken

Een afspraak maken, kan online vanaf 25 november op de website van Eurofins. Het centrum is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend tussen 8 en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur. Op woensdag tussen 12.30 en 16.30 uur en op zaterdag tussen 8 en 12 uur. Bij een bezoek is het steeds noodzakelijk om een bevestiging van de afspraak en geldige CTPC-code mee te brengen, alsook een klever van de mutualiteit. Resultaten zullen tussen de 24 en 36 uur na staalafname gekend zijn en gecommuniceerd worden via e-mail en mijngezondheid.be. Ook de huisartsen zullen de uitslag in het patiëntendossier kunnen raadplegen.

