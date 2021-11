Heusden-Zolder

Een bestuurder met een zware voet riskeert zijn rijbewijs kwijt te spelen nadat hij woensdag in de Zandstraat in Bolderberg werd geflitst. Hij reed dubbel zo snel als de toegelaten 50 km/uur. Naast de Zandstraat werden nog op vier locaties snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal passeerden 799 voertuigen. 147 bestuurders reden sneller dan toegelaten. mm