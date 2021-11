Hoe Hitler de moslims voor zijn kar probeerde te spannen

Het lijkt vandaag onvoorstelbaar, maar tijdens WO II hengelden de nazi’s nadrukkelijk naar de steun van moslims in Europa en daarbuiten. En, even straf, niet weinig moslims lieten zich door deze sirenenzang verleiden. Het meest verbluffende voorbeeld is misschien wel dat de SS duizenden Bosnische moslims inlijfde, zo leert ‘Voor profeet en Führer’ van de Duitse historicus David Motadel. De gevolgen zijn tot op vandaag merkbaar.