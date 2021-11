Sappi is zopas gestart met een eigen meldpunt waarop inwoners met klachten terecht kunnen. — © eva

Lanaken

In en rond Lanaken zijn er al jaren meldingen over hinderlijke bromgeluiden waardoor bewoners slapeloze nachten beleven. Na geluidsonderzoeken nemen drie bedrijven voor honderdduizenden euro’s maatregelen om de overlast in te perken.