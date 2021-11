Het assisenproces in Tongeren tegen Tamara Nuijts gaat donderdag zijn laatste fase in. Vandaag is het woord aan de advocaten en de openbare aanklager. “Wij zijn in stellige overtuiging dat zij toerekeningsvatbaar is en kunnen spreken van voorbedachtheid”, aldus Jos Lenaerts en Tiziana Marongiu namens de burgerlijke partijen.