Arbeider gewond nadat hij stroomkabel raakt bij werken

Een werkman is donderdagvoormiddag gewond geraakt bij werken aan het voetpad op de Hasseltsesteenweg. Hij raakte met een drilboor een stroomkabel en werd weggekatapulteerd.

Het ongeval gebeurde even na 11 uur. Werkmannen waren op het voetpad ondergrondse werken aan het uitvoeren. Toen het slachtoffer de stroomkabel raakte, was er een steekvlam te zien en viel hij achteruit. De man werd ter plaatse door een mugarts verzorgd en later naar het ziekenhuis gebracht. mm/diro