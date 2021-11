Goed nieuws voor strafonderzoek operatie Propere Handen: deal tussen spijtoptant Veljkovic en federaal parket goedgekeurd

Goed nieuws wat betreft het strafonderzoek in het voetbalschandaal: de deal tussen spijtoptant Dejan Veljkovic, spilfiguur in operatie Propere Handen, en het federaal parket is donderdagvoormiddag goedgekeurd. Het federaal parket bevestigt dat de Kamer van inbeschuldigingstelling de deal heeft bekrachtigd. Dat wil zeggen dat alles wat Veljkovic aan de speurders verteld heeft, meegenomen kan worden in het dossier en dat tientallen verdachten binnenkort doorverwezen kunnen worden naar de rechtbank.