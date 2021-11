‘Thuis’ komt met eigen Monopoly-spel: van Bar Madam tot het advocatenkantoor van Boowie

Het bord neemt je mee langs bekende locaties uit het programma: je koopt dus geen klassieke winkelstraten, maar wel pakweg de slaapkamer van Lowie en de keuken uit de Withoeve. Ook de voertuigen uit de reeks hebben een plaats, waaronder de combi van Tim of de bestelwagen van ACE. En de duurste plekken? Het advocatenkantoor en de burelen van Boowie.

De Thuis-kijker kreeg bovendien inspraak in het ontwerp en kon bijvoorbeeld stemmen op haar of zijn favoriete ondernemer. Op die manier veroverde ook Taxi Nancy een plaats in het spel. “En het is ook fijn dat er aandacht is besteed aan details, zoals het kleinste kamertje uit Bar Madam”, zegt Lynn Van den Broeck, die Viv speelt.

Monopoly Thuis is vanaf nu beschikbaar en kost 50 euro. Aan het concept van het spel is voor alle duidelijkheid niets gewijzigd: kopen, verkopen en de tegenspeler richting bankroet drijven.(bpr)