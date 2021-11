Eén dag. Langer had Hellbound niet nodig om een wereldwijd succes te worden. De Zuid-Koreaanse horrorserie is intussen al in meer dan tachtig landen de best bekeken reeks op Netflix. De streamingdienst is al praktisch zeker van de winst. Het pad voor het succes werd een kleine maand geleden al geëffend: zonder Squid game immers geen Hellbound.