Wereldbekercross Val di Sole zal sowieso in sneeuw gereden worden: “Als er niet genoeg ligt, gebruiken we sneeuwkanonnen”

De wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse wintersportgebied Val di Sole van 12 december zal sowieso in de sneeuw gereden worden. Dat vertelt Flanders Classics-manager Chris Mannaerts bij WielerFlits.

“Mocht er onvoldoende sneeuw liggen, dan kan die wellicht perfect worden aangevuld met de aanwezige sneeuwkanonnen, zoals dat ook gebeurt bij de langlauf of biatlon-wedstrijden”, vertelt Mannaerts. Niet dat het de bedoeling is om echt in de bergen te rijden: het parcours zelf zal in de vallei aangelegd worden. “Verwacht zeker geen klimwerk zoals we kennen van de Kopppenbergcross”, zegt Mannaerts.

Veldrijden in een wintersportgebied maakt deel uit van een strategie om de sport op de Olympische Winterspelen te krijgen. “Als veldrijden ooit olympisch wil worden, zal het in de sneeuw en op de Winterspelen zijn”, zei Eli Iserbyt daar eerder over aan onze krant. “Dan is het toch op zijn minst opvallend te noemen dat we net nu naar Val di Sole gaan. Vooral omdat niet veel organisatoren zich doorgaans aan een cross in de sneeuw wagen. Het zegt iets over de richting die ze met de cross in willen slaan.”