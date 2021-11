De koning is terug: LeBron James loodst Lakers bij terugkeer voorbij Indiana Pacers

In het Grainbridge Fieldhouse in Indianapolis was het LeBron James die aan het commando stond bij de bezoekers. In zijn eerste wedstrijd na zijn schorsing nam de voormalige MVP liefst 39 punten voor zijn rekening, waarvan 8 in de overtime. Na de reguliere speeltijd stond het 112-112 gelijk. Daarnaast was hij ook nog goed voor vijf rebounds en zes assists.

De 36-jarige James zat eerder deze week een schorsing uit na een opstootje met Isaiah Stewart van Detroit Pistons. Het incident gebeurde in het derde kwart, bij een stand van 78-66 in het voordeel van de Pistons. James en Stewart probeerden allebei een zo goed mogelijke plek rond het bord te bemachtigen bij een vrijworp voor de Lakers. Toen de bal in de basket belandde, zwaaide James wild met zijn arm opzij. Hij raakte daarbij Stewart in het gezicht, die daarna probeerde James aan te vallen. Stewart werd vanwege zijn agressieve gedrag van het veld gestuurd. De scheidsrechters besloten ook James, die zich wel rustig hield, weg te sturen.

Zonder hun sterspeler verloren de Lakers dinsdag met 106-100 van New York Knicks. Na de tiende zege van het seizoen - daartegenover staan ook tien nederlagen - staan ze op de negende plaats in de Western Conference.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen