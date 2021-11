Olympisch kampioen Haile Gebrselassie gaat in thuisland Ethiopië met leger vechten tegen rebellen: “Desnoods tot de dood”

Het conflict in Ethiopië is al een jaar aan de gang en heeft al duizenden het leven gekost. Naar schatting twee miljoen mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Nadat de rebellen aankondigden dat ze zouden oprukken naar de hoofdstad, is de boel geëscaleerd. Maandag kondigde eerste minister Abiy Ahmed aan dat hij zelf naar de frontlinie zal trekken om de verdediging te leiden.

Dat voorbeeld wordt nu dus gevolgd door Gebrselassie. “Wat doe je als het bestaan van je land op het spel staat? Sorry, maar dan laat je gewoon alles vallen”, aldus de viervoudige wereldkampioen op de 10.000 meter, die momenteel een tiental bedrijven leidt vanuit de Ethiopische hoofdstad. “Of ik tot mijn dood een rol wil spelen? Ja, dat is de ultieme prijs in een oorlog. Ik kan hier in geen geval met schrik blijven zitten, want de oorlog zal naar mij komen. Naar mijn deur, naar mijn huis. Dan zouden we niet weten wanneer het komt en wie wat zal doen.”

De rebellengroepering Tigray People’s Liberation Front heeft momenteel het noorden van Ethiopië onder controle en eist het aftreden van eerste minister Abiy Ahmed. Sinds mei van dit jaar heeft het Ethiopische parlement de voormalige politieke partij uitgeroepen tot terroristische groepering. Volgens Amnesty International heeft het TPLF de voorbije maanden meerdere misdaden tegen de mensheid begaan.