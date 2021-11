Keanu Reeves bevestigt vreemd gerucht dat hij “technisch” al jaren getrouwd is met Winona Ryder

“Technische gezien” zijn Keanu Reeves en Winona Ryder getrouwd. Dat is een gerucht dat al een tijdje rond gaat. Dat komt doordat ze geliefden speelden in het drama Dracula van Francis Ford Coppola in 1992. Reeves onthulde onlangs dat het huwelijk in de film voltrokken werd door een echte priester en dat hij en Winona Ryder daardoor ook echt man en vrouw zouden zijn.

“We hebben een hele take van een huwelijksceremonie gedaan met echte priesters,” vertelde Reeves aan Esquire. “Winona zegt dat we het zijn. Coppola zegt dat we dat zijn. Dus ik denk dat we getrouwd zijn onder de ogen van God.”

Ook Winona Ryder beweerde dat de twee getrouwd zijn. “We zijn eigenlijk getrouwd in Dracula,” onthulde ze in een interview met Entertainment Weekly uit 2018. “Nee, ik zweer bij God dat ik denk dat we in het echt getrouwd zijn. In die scène gebruikte Francis een echte Roemeense priester. We waren aan het filmen en hij deed het hele ding. Dus ik denk dat we getrouwd zijn.”

En ook Coppola ontkende het niet. “Dit is behoorlijk authentiek en ik denk heel mooi, omdat we de ceremonie daadwerkelijk hebben gedaan en de priester de ceremonie hebben laten doen,” vertelde Coppola in 2018 aan The Guardian. “Dus in zekere zin, toen we allemaal klaar waren, realiseerden we ons dat Keanu en Winona echt getrouwd zijn als gevolg van deze scène en deze ceremonie.”

Ryder en Reeves zijn al jaren vrienden en verschenen ondertussen ook in talloze films samen.

