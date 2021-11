Opnieuw politieacties in Limburg: op deze belangrijke verkeersassen zijn wachtrijen

De vakbondsactie in Hasselt: “We willen de burger niet treffen” — © TP

Verschillende politiediensten zijn vanochtend opnieuw actie aan het voeren voor meer loon. Dat leidt ook in Limburg tot lange wachtrijen op belangrijke verkeersassen. De problemen lijken zich tijdens de ochtendspits vooral te situeren rond de op- en afritten langs de E313 en E314. Er zijn wachttijden gemeld van meer dan een uur!

Op verschillende locaties richting E313 staan er al controleposten of worden er opgezet. Dat zou zijn aan de oprit richting Luik in Tongeren. Daar zou het aanschuiven zijn tot in Millen.

In Bilzen is de politie ook aan het controleren. Het is er lang wachten op de Alden Biesensingel.

De Alden Biesensingel in Bilzen staat volledig vast richting autosnelweg. — © Patrick Smets

Op de Boslaan in Lanklaar is het ook aanschuiven.

Hetzelfde in Diepenbeek en aan het oprittencomplex Hasselt-Zuid.

Langs de E314 zouden de verkeersproblemen zich vooral situeren in Houthalen en Genk.

Op de Hasseltweg in Genk is het aanschuiven. — © JRD

“Lege doos”

De vakbonden bij de oprit Hasselt-Zuid richting Lummen hadden een duidelijke boodschap: “We komen de minister steevast met een lege doos tegen”, zegt Manu Gilmont van ACV dat samen met VSOA, NSVP en ACOD actie voert.

Door de actie ontstond meteen flinke verkeershinder zowel voor verkeer komend vanaf de Hasseltse Singel als voor auto’s vanuit Zuid-Limburg. Vandaag worden de hele dag onverwachte controleacties in de hele provincie aangekondigd.