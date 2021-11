Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute: “Het nieuwe wetsvoorstel zal net tot meer goedkope buitenlanders in het voetbal leiden”

“Een noodkreet”. Zo noemt Wouter Vandenhaute zijn betoog in Het Laatste Nieuws over het wetsvoorstel voor nieuwe fiscale regels in de sport. Hij vreest dat de overheid de impact ervan onderschat en dat sommige regels zelfs averechts zullen uitpakken. “De boodschap die wij meegeven is deze: laat ons de 43 miljoen betalen, maar geef ons dan de tijd ons te herorganiseren”, zegt de Anderlecht-voorzitter.

Vandenhaute vreest dat de overheid onderschat hoe zwaar de impact van de regels zal zijn, al kan hij naar eigen zeggen wel begrip opbrengen om in de fiscale voordelen van het voetbal te snoeien. Hij hoopt echter dat niets overhaast wordt. “We hebben jullie signaal begrepen en laat ons volgend jaar, met een frisse blik, als het stof is gaan liggen, bekijken of we een globale regeling kunnen treffen waarin we alles samen nemen: én de RSZ én de bedrijfsvoorheffing én de maatschappelijke rol van het voetbal. Waar ook de minister van Sport actief bij betrokken wordt, want hij staat nu — door de complexiteit van dit land — volledig buitenspel”, zegt hij.

Vandenhaute claimt ook dat de nieuwe regels in plaats van meer Belgen op onze velden net het omgekeerde zou kunnen opleveren: meer goedkope buitenlanders. “Door het nieuwe voorstel zal de verleiding om goedkope buitenlanders aan te trekken alleen maar groter worden, want we mogen de contracten die we aan jeugdspelers geven niet meer inbrengen, noch alle kosten die we maken om al die spelers en spelertjes te vervoeren, en hen mentaal en op school te begeleiden.”

Clubs hebben zelf ook schuld

Maar de sterke man van Anderlecht is ook streng voor de voetbalwereld zelf. Hij laakt het feit dat de clubs veel te lang niet samengewerkt hebben, nagelaten hebben proactief te reageren op de dreigende wetsverandering en “veel te lang gedacht hebben dat ze er wel mee weg zouden komen”. Blijkbaar leefde het idee dat CEO van de Pro League Pierre François alles door zijn goede vriendschap met MR-voorzitter Pierre François wel zou oplossen. Vandenhaute demonstreert met een anekdote: “Op de dag dat de beslissing viel dat de fiscus 43 miljoen euro zou ophalen in het voetbal, heeft Pierre François een mail heeft gestuurd naar alle clubs — met de beste bedoelingen — om Georges-Louis Bouchez te bedanken voor alle inspanningen. Dat zegt álles over de oude cultuur waarin we zitten.”

Vrijdag ligt het nieuwe wetsvoorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem op de ministerraad. De nieuwe regels zouden al vanaf 1 januari moeten ingaan.