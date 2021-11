Kassa kassa! Dit verdiende Ajax al aan fenomenale Champions League-campagne

De groepswinst die Ajax woensdagavond heeft veiliggesteld in de Champions League is niet alleen een sportief hoogtepunt voor de Amsterdammers, ook de kassa rinkelt volop. Door de overwinning op Besiktas schrijft Ajax weer een kleine drie miljoen euro bij het enorme bedrag dat al was binnengehaald via het miljardenbal.

Alleen deelname leverde de Amsterdammers al 36 miljoen euro op. Door uitstekende resultaten te boeken in de groepsfase verhoogde de ploeg dat bedrag al met bijna vijftien miljoen euro. Ook de premie die de Amsterdammers ontvangen voor het overleven van de groepsfase kan Ajax op de rekening verwachten: 9,6 miljoen euro.

Het eerste deel van de Champions League heeft de ploeg uit Amsterdam dus geen windeieren gelegd. In totaal is er al zeventig miljoen euro verdiend. Het is echter nog wel de vraag of de laatste groepswedstrijd in een volle Johan Cruijff Arena gaat worden afgewerkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan loopt Ajax een flink bedrag mis.

Inkomsten Ajax dit Champions League-seizoen

•Startpremie: 15,64 miljoen

•Coëfficiëntenpremie: 20,46 miljoen

•Winstpremies: 14,0 miljoen

•Recettes: 8,0 miljoen

•Market pool: 3, 0 miljoen

•Premie overleven groepsfase: 9,6 miljoen

•Totaal: 70,7 miljoen