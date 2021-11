Vlaamse regering vraagt verlenging gunstig btw-tarief voor sloop en heropbouw

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vragen dat de federale regering het gunstig btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw verlengt. Ze hebben daarvoor een brief geschreven naar federaal minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V). De stopzetting van de regeling strookt niet met de Vlaamse klimaatambities, zeggen Diependaele en Demir.

De regeling over het gunstig btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw loopt normaal gezien eind 2022 af. Daarna wordt de vervanging van een vervallen woning door een energiezuinige woonst dus een pak minder aantrekkelijk, zeggen beide ministers. En dat strookt niet met de klimaatambities van de Vlaamse regering. Die keurde begin deze maand een belangrijk pakket aan bijkomende klimaatmaatregelen goed.

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent is een belangrijke maatregel voor de klimaattransitie op de Vlaamse woningmarkt, zegt minister Diependaele (N-VA). “We moeten de Vlaming overtuigen dat het soms beter is een hopeloos verouderde woning af te breken en herop te bouwen met innovatieve en energiezuinige materialen. Uiteraard kost dat aardig wat. Het verlengen van het verlaagde btw-tarief kan de Vlaming over de drempel trekken om de nodige investeringen te doen.”

Diependaele wijst erop dat de timing van eind 2022 geen rekening houdt met de duurtijd van een bouwproces. “Wie vandaag met vernieuwbouwplannen naar een architect stapt, dreigt nu al niet meer te kunnen genieten van de verlaagde btw.”

Nodig voor CO₂-reductie

Minister van Omgeving Demir benadrukt donderdag ook het belang van de regeling voor het verminderen van de CO₂-uitstoot. “Er moeten 2,9 miljoen woningen tegen 2050 sterk energetisch gerenoveerd worden. Nog steeds komt 28 procent van onze CO₂-uitstoot naar buiten via slecht geïsoleerde daken, muren, ramen en deuren en door oude fossiele verwarmingsinstallaties. Het verlengen van het verlaagde btw-tarief is dan ook noodzakelijk als we onze klimaatambities willen waarmaken.”

De Vlaamse regering gaf de bevoegde ministers Diependaele en Demir daarom de opdracht om een schrijven te richten naar federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “De 6 procent-regel voor sloop en heropbouw moet behouden worden, anders ontspoort de rekening voor de bouwers”, aldus nog ministers Diependaele en Demir.