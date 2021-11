De brand bij frituur The Big Belly ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. — © Tom Palmaers

Hasselt

Bij frituur The Big Belly op de Luikersteenweg in Hasselt heeft woensdagavond een brand gewoed. Het vuur brak rond 23.30 uur uit. De oorzaak is nog niet bekend. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling.