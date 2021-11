Panthers Luik kansloos onderuit bij Estudiantes Madrid in Eurocup Basket

Voor Luik was het de vijfde opeenvolgende nederlaag in groep J. In de eerste helft konden de bezoekers dankzij een sterke Emmeline Leblon (18 punten, 3 rebounds en 5 assists) nog gelijke tred houden (38-35), maar daarna was thuisploeg een maat te groot.

Zonder de geblesseerde Julie Allemand (voet) won het Franse LDLC ASVEL Féminin met 60-77 van het Slovaakse Ruzomberok (60-77) en is daardoor groepsleider. Luik trekt volgende woensdag voor zijn slotmatch naar Frankrijk maar is al uitgeschakeld. (belga)