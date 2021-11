Hans Vanaken kan zware nederlaag niet verklaren: “Dit is moeilijk uit te leggen”

Ook Hans Vanaken kreeg de Brugse machine niet op gang en moest de vernedering mee ondergaan. “Dit is moeilijk uit te leggen”, sprak de kapitein. “Dit moeten we accepteren”, voegde doelman Simon Mignolet daar nog aan toe.

Hans Vanaken wist niet goed wat te zeggen na de zware nederlaag.“Hoe komt zoiets?”, vroeg hij zichzelf af. “Dit is moeilijk uit te leggen. We zijn allemaal enorm ontgoocheld in onszelf. We werden vanaf de eerste minuut overpowered, we kwamen gewoon niet in de match.”

Iedereen wist waarover het ging. Vanaken: “We wisten dat het heel belangrijk was maar hebben zo niet gespeeld. We zitten in een periode dat het minder gaat, ook in competitie. De oplossing? We moeten gewoon veel meer lef hebben aan de bal maar we zitten zonder vertrouwen. Dat is niet nodig want we hebben kwaliteit, hebben dat getoond in de voorbije matchen. We wisten wat we moesten doen maar ze lieten ons niet voetballen. We geraakten er niet onderuit, dat is hun kwaliteit.”

En toch is een Europese overwintering nog mogelijk. Vanaken: “We moeten naar Parijs om die laatste kans te grijpen. Hoe? Door geloof en vertrouwen te tanken in competitie en beker. En dan maar hopen dat we kunnen stunten.”

© Isosport

Simon Mignolet: “De sneeuwbal wordt groter”

Ook doelman Simon Mignolet kon de nederlaag moeilijk verklaren, al deed hij wel een poging. “We beginnen slecht aan de match: vroege goal, penalty tegen. Voor je het weet staat het 0-4 aan de rust en dan heb je geen verhaal meer.”

Een gebrek aan concentratie was het niet, duidde Mignolet. “Iedereen leefde met een goed gevoel naar de wedstrijd toe maar het scenario was niet zoals gewenst. De oplossing? Het is niet simpel. Het kan alleen veranderen door resultaten, in beker en competitie.”

Mignolet wilde er uiteindelijk niet te veel woorden aan spenderen. “We moeten dit resultaat gewoon accepteren”, zei hij. “Dit is de situatie waar we inzitten, de sneeuwbal wordt alleen maar groter. Een goed resultaat kan ons terug op de goede weg zetten. Maar hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt. We gaan er gewoon over zwijgen en proberen een goed resultaat neer te zetten in beker en competitie.”