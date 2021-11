Een OCMW-blok, schoenenfobie en zetpil-vaccin: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Na negen deelnames is het voorbij voor Merol. Jeroen Perceval zat behoorlijk zenuwachtig in zijn stoel te draaien, maar hij redde op het nippertje toch nog de meubelen.

De winnaar van vanavond:

Comédienne Dena Vahdani wint haar tweede uitzending op rij.

De verliezer:

Noch Merol, noch Jeroen Perceval kende Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst. Maar door zich te laten zakken, maakte Perceval een einde aan het rijk van Merol.

De nieuwkomer van morgen:

Filmmaker Anthony Nti.

De beste quotes:

Bockie De Repper: “De legende gaat dat als een Hollandse De slimste mens wint, de presentator mee moet verhuizen. Veel succes, Merol!”

***

Jeroen Perceval: “Ik heb ooit eens een grassprietje moeten spelen en sindsdien ben ik bang van schoenen.”

***

Bockie: “Ik vind het zalig als ik mooie mensen echt zie wenen. Dan kunnen ze ook eens lelijk zijn. Welkom in onze wereld!”

***

Erik Van Looy: “Jeroen, welk vaccin heb jij gekregen?”

Perceval: “Suppositoire.” (Zetpil, red.)

***

Bockie: “Jammer dat je met super veel kunnen drinken niet kan uitpakken. Fitnessers kunnen dat wel. Die zeggen: ‘mijn opwarming is uw hele work-out. Dan zeg ik: ‘mijn aperitief is uw maag leegpompen.”

***

Na Van Looys uitleg over body positivity, zegt Bockie: “Uw lichaam is een kathedraal, het mijne is een OCMW-blok.”

Het mooiste moment:

VRT-journalist Riadh Bahri, wiens specialiteit luchtvaart is, vertelt dat het zijn droom is zelf ooit piloot te worden. Hij zet daarop een pilotenpet op en begint zijn passagiers uit te schelden. (jdr)

De tussenstand