Real en Inter naar 1/8ste finale, Sporting Lissabon speelt Dortmund naar huis

Niet enkel in groep A werd vanavond gevoetbald. Real Madrid en Inter Milaan verzekerden zich van een plaatst in de 1/8ste finale na logische zeges, Sporting Lissabon gaat ook door naar de volgende ronde na een overtuigende zege tegen Borussia Dortmund.

GROEP B

In groep B kreeg het foutloze Liverpool Porto over de vloer. De Engelsen deden wat ze moesten doen: Tiago Alcantara scoorde meteen na de rust de openingstreffer, een opdoffer waarvan de Portugezen zich niet meer konden herstellen. Mo Salah zorgde voor de absolute zekerheid, Divock Origi mocht ook nog twintig minuten meedoen.

In de tweede partij moest Milan op zoek naar een eerste zege op het veld van Atlético Madrid. Enkel zo konden zij in de running blijven voor een plaats in de achtste finale. En dat lukte zowaar: 0-1 dankzij Junior. Op de slotspeeldag moeten Atlético, Porto en Milan onderling uitmaken wie naar de 1/8ste finale gaat.

Geplaatst voor 1/8ste finale: Liverpool, tweede ticket voor Atlético Madrid, Porto of AC Milan

Geplaatst voor Europa League: Atlético Madrid, Porto of AC Milan

Uitgeschakeld: niemand

© REUTERS

GROEP C

In groep C haalde Ajax in de vooravond nog maar eens uit. De Amsterdammers wonnen met 1-2 op het veld van Besiktas en verzekerden zich hiermee van groepswinst. Ajax telt na vijf matchen nog steeds het maximum van de punten, topschutter Sebastien Haller potte zijn achtste en negende treffer van deze campagne.

In de tweede partij ging Borussia Dortmund, met Witsel en Meunier in de basis maar zonder de met corona besmette Thorgan Hazard, op bezoek bij Sporting Lissabon. De Portugezen kwamen al voor de pauze op een aangename voorsprong (3-1) met twee goals van Pedro en eentje van Porro. De Duitse treffer kwam te laat, al kwam het nog tot een belegering. Door het onderling resultaat zijn de Portugezen buiten bereik van de Duitsers.

Geplaatst voor 1/8ste finale: Ajax en Sporting Lissabon

Geplaatst voor Europa League: Dortmund

Uitgeschakeld: Besiktas

© EPA-EFE

GROEP D

Inter Milaan deed in de vooravond al een goede zaak door Shaktar Donets puntenloos huiswaarts te sturen. Twee goals van Edin Dzeko volstonden voor de zege. Real Madrid en Thibaut Courtois mochten in het Moldavische Tiraspol revanche nemen voor hun pijnlijke thuisnederlaag in de heenmatch. En dat lukte. Alaba en Kroos scoorden voor de pauze, de zege van de Madrilenen kwam niet meer in gevaar nadat Benzema al vroeg de derde treffer lukte. Madrid en Inter mogen op de slotspeeldag onderling uitmaken voor wie de groepswinst is.

Geplaatst voor 1/8ste finale: Real Madrid en Inter Milaan

Geplaatst voor Europa League: Sheriff Tiraspol

Uitgeschakeld: Shaktar Donetsk