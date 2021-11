Superieur Manchester City buigt achterstand tegen PSG om en is groepswinnaar

Manchester City heeft Kevin De Bruyne niet nodig om op bijzonder hoog niveau te presteren. In de topper van de speeldag tegen PSG hadden The Citizens veel kansen nodig, maar trokken ze uiteindelijk toch de groepswinst over de streep: 2-1. Het sterrenensemble van PSG moet zijn niveau opkrikken om de Champions League te kunnen winnen.

De geoliede machine van Pep Guardiola tegen het sterrenensemble van Mauricio Pochettino: het zou zomaar de Champions League-finale kunnen zijn. En wie bij een 0-4-stand in Brugge overschakelde naar deze wedstrijd kunnen we moeilijk ongelijk geven. Om de kwalificatie voor de achtste finales hoefden beide teams zich dankzij de ruime voorsprong van RB Leipzig geen zorgen meer te maken, maar de groepswinst en de eer stonden wel nog op het spel.

“Ik zoek naar een systeem om mijn drie koningen op hun best te laten renderen, zonder het evenwicht in de ploeg te verliezen”, had Mauricio Pochettino voor de wedstrijd aangegeven. Voor de zevende keer al stonden “koningen” Messi, Neymar en Mbappé samen aan de aftrap, maar echt dartelen deed het drietal nog niet samen. De panna van Messi bij zijn eerste balcontacten op het veld van City gaf de Parijse burger moed, maar op het vervolg was het lang wachten.

Geduldig City

Messi verdween even snel weer uit de wedstrijd en op de twee andere koningen was het wachten tot minuut 44. City dirigeerde zowat de hele eerste helft en had via Gündogan en Mahrez al op voorsprong moeten staan, maar net voor de rust waren het toch de Parijzenaren die het dichtst bij de openingstreffer kwamen. Op de tegenaanval stuurde de onzichtbare Neymar zijn spitsbroeder Mbappé in de diepte, maar de Fransman trapte onbesuisd over.

© Action images via Reuters

Wat vlak voor de rust niet lukte voor Mbappé, lukte na vijf minuten in de tweede helft wel. Messi ging zich er nog eens mee moeien en schakelde een versnelling hoger, Neymar liet de bal handig door z’n benen lopen en Mbappé bleef deze keer wel koel: 0-1, op de counter en op een diefje, maar het gouden trio vond elkaar plots wel.

Paniek bij Guardiola en co? Nooit. The Citizens bleven vlot combineren zoals ze dat altijd doen, met hoog opkomende backs en infiltrerende mannen. Heel geduldig en de doelpunten zouden wel volgen. En zo geschiedde: met nog meer dan twintig minuten op de klok zette Sterling de bordjes gelijk, een kwartier voor tijd stelde invaller Gabriel Jesus de groepswinst veilig.