“Vannacht mistig, morgen kan neerslag winters zijn”

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht is het nevelig of mistig met daarboven een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen zal de temperatuur net boven het vriespunt blijven schommelen, maar indien een opklaring regionaal wat breder uitvalt zal het vriespunt snel binnen bereik zijn.

In het tweede deel van de nacht zal er een zwakke regenzone van noordwest naar zuidoost over Limburg trekken. Vanwege de toenemende bewolking zal de temperatuur dan ook wat oplopen.

Vrijdag blijft het in Limburg gedurende de voormiddag droog. Namiddag mogen we vanuit het westen een neerslagzone verwachten. Bij lage intensiteit gaat het doorgaans om regen, maar zodra de intensiteit wat hoger wordt kunnen er ook smeltende sneeuwvlokken vallen. Vanwege de zachte en natte ondergrond is de kans op een sneeuwlaagje erg klein.

De maxima komen uit op een graad of 5 en dat is behoorlijk aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Na het middaguur zal de zuidwestenwind aanwakkeren tot gemiddeld 4 à 5 Beaufort. Er kunnen dan tijdelijk rukwinden rond 60 km per uur inzitten. ‘s Avonds wordt het snel rustiger.

Smeltende sneeuw

In de loop van de nacht naar zaterdag zouden er regionaal mogelijk opklaringen kunnen verschijnen. Zeker is dit niet maar áls dit het geval wordt komt het vriespunt snel dichtbij en wordt het opletten voor bevriezing van natte weggedeelten. De wind zal verder luwen en tegen de ochtend grotendeels wegvallen.

In de vroege ochtend zouden er verspreid een aantal buien van stofhagel of smeltende sneeuw kunnen vallen.

