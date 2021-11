De Britse Queen Elizabeth (95) ontvangt weer officieel bezoek op Windsor

De koningin had een gesprek met Andrew Baily, de gouverneur van de Bank of England. — © REUTERS

De Britse koningin Elizabeth II heeft woensdag weer officieel bezoek ontvangen op Windsor Castle. De 95-jarige vorstin had een gesprek met Andrew Baily, de gouverneur van de Bank of England.

Het was het tweede officiële bezoek in een week dat de koningin ontving. De eerste bezoeker na een rustperiode waarin ze geen gasten ontving, was generaal Nick Carter. Hij neemt binnenkort afscheid als chef van de Britse defensiestaf.

Het staatshoofd ridderde ook haar persoonlijke arts, melden Britse media. Sir Huw Thomas maakt vijftien jaar deel uit van de medische staf van de Windsors, waarvan zeven jaar als hoofd. Hij is vermoedelijk ook de arts die recent de 95-jarige vorstin het advies gaf het even wat rustiger aan te doen. Thomas werd geridderd tijdens een intieme ceremonie in Windsor Castle in gezelschap van zijn echtgenote. De arts ontving de eretekenen als Ridder van de Koninklijke Victoriaanse Orde.

De koningin lijkt het op de foto’s die woensdag op sociale media werden gedeeld goed te maken. Ze belandde vorige maand plotseling in het ziekenhuis voor onderzoek. Kort daarvoor was een bezoek van de koningin aan Noord-Ierland afgezegd. Het was de eerste ziekenhuisovernachting voor Elizabeth in jaren.

Artsen adviseerden de koningin om het enkele weken rustig aan te doen waardoor ze onder meer de klimaattop in Glasgow miste. Ze ging daarna weer rustig aan het werk met enkele digitale audiënties.