Mark Cavendish na zware crash in Zesdaagse van Gent terug thuis bij Peta en de kinderen

Mark Cavendish is goed en wel opnieuw thuis bij zijn vrouw Peta en de kinderen. ‘The Manx Express’ herstelt in Essex van zijn twee ribbreuken die hij zondagmiddag bij een zware crash in het Kuipke in Gent opliep. De lichte klaplong evolueerde danig positief dat hij het Universitair Ziekenhuis kon verlaten.