James Cooke (37) verrast in zijn nieuwe Play4-show James de musical de volgende acht weken evenveel BV’s met een voorstelling over hun leven. Natalia (40) komt vandaag als eerste aan de beurt. Als verrassing liet Cooke speciaal zangeres Anastacia overvliegen vanuit de VS. “Natalia had haar dochtertje alleen nog maar via Facetime aan haar Amerikaanse meter kunnen tonen.”