Emma Meesseman en Kim Mestdagh boeken Europese zeges met hun clubs

De zesde speeldag in de Euroleague bracht voor Emma Meesseman met het Russische Ekaterinburg en voor Kim Mestdagh met het Italiaanse Schio een schitterende zege on the road.

In poule A won Emma Meesseman (10 punten, 7 rebounds, 3 assists) met Ekaterinburg met 63-84 en in een Russisch duel van MBA Moskou. Voor Meesseman en co. meteen de zesde opeenvolgende Europese overwinning deze campagne. In poule B won Kim Mestdagh (9 punten, 4 rebounds, 3 assists) met het Italiaanse Schio met 74-93 van het Russische Dynamo Kursk. Schio telt 3 op 6 en staat stevig in de top-3. In de EuroCup won in poule J het Franse ASVEL Lyon, zonder Julie Allemand, met 60-77 van het Tsjeschische Ruzomberok.