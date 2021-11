Belgian Lions starten hun WK-campagne als favoriet in en tegen Slovakije: “Een ploeg die we niet mogen onderschatten”

De Belgian Lions beginnen donderdag op bezoek bij Slovakije, meer bepaald in Levice, aan hun kwalificatiecampagne voor het WK basketbal in 2023. België is favoriet en moet het Slovaakse publiek niet vrezen, want de wedstrijd vindt vanwege de coronamaatregelen achter gesloten deuren plaats.

België bezet de 38ste plaats op de wereldranglijst en zou in principe veel sterker moeten zijn dan Slovakije, dat 65ste staat. De wedstrijd start om 18u. In dezelfde groep treffen Servië (FIBA 6) en Letland (FIBA 27) elkaar, op papier de twee sterkste teams in de poule. Zondag om 15u30 ontvangt België de Serviërs in Bergen. De top drie van elke groep mag naar de tweede kwalificatieronde, die van augustus 2022 tot februari 2023 wordt afgewerkt.

“Dit is een nieuwe campagne, maar ik hoop dat het een verderzetting wordt van in februari”, zegt bondscoach Dario Gjergja. Toen plaatsten de Belgian Lions zich voor het EK in 2022. “In theorie is het misschien een voordeel dat we tegen Slovakije mogen starten, maar het is een ploeg die we niet mogen onderschatten. Ze hebben twee sterke ‘shooting guards’ en roteren met acht spelers. Het is een uitgebalanceerde ploeg. Het probleem is dat we maar drie dagen hebben gehad om alles op punt te zetten.”

Sam Van Rossom is er donderdag na twee jaar afwezigheid weer bij. “Ik heb altijd graag voor België gespeeld”, zegt de spelverdeler van Valencia. “Maar het was de voorbije jaren niet te combineren met de Euroleague. Ondertussen zijn er hier nieuwe spelers, maar ook anderen die ik nog goed ken. Op training liep alles vlot.” Van Rossom is gemotiveerd om de campagne meteen goed te starten. “We zijn misschien favoriet tegen Slovakije, maar de wedstrijd moet gespeeld worden”, zegt hij. “Ons plaatsen voor het WK wordt een hele zware, moeilijke klus. We moeten ons bij de top twaalf van Europa scharen, het sterkste continent ter wereld, maar we geloven erin.”

De Lions moeten het donderdag doen zonder Loïc Schwartz, Manu Lecomte en Jean Salumu, die geblesseerd zijn. Ook Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw en Kevin Tumba, die zonder club zitten, zijn er niet bij, net als Vrenz Bleijenbergh. België zet zijn campagne verder op 25 en 28 februari tegen Letland, op 30 juni opnieuw tegen Slovakije en op 3 juli tegen Servië. (belga)