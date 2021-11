Niels Destadsbader reageert op onvergunde kap van bomen voor zijn padelcomplex: “Het was een misverstand”

Zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader wil onder de naam Viva Padel zijn eerste padelcomplex openen in Berlaar. Daarvoor vormt hij een van de voetbalvelden om tot padelterreinen en bouwt hij een splinternieuwe infrastructuur voor de padelclub, die ook gebruikt kan worden door de cafévoetbalploeg die er actief is. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werden ruim tweehonderd bomen gekapt en dat zorgde voor commotie. De kapping was namelijk gebeurd zonder geldige kapvergunning en dat werd aangeklaagd door de lokale afdeling van oppositiepartij Groen, die eiste dat de regels gevolgd zouden worden. Ondertussen is het administratieve luik in orde gebracht, zo stelt de burgemeester Walter Horemans (CD&V).

“Tijdens een inspectie was eerder vastgesteld dat bijna alle bomen rot waren. Dat komt door een verkeerde manier van snoeien”, klinkt het. — © Groen Berlaar

“Dat de bomen moesten verdwijnen, daar was geen twijfel over. Tijdens een inspectie was eerder vastgesteld dat bijna alle bomen rot waren. Dat komt door een verkeerde manier van snoeien, waardoor water de kans heeft gekregen om in de bomen te dringen en ze beginnen te rotten zijn. Ze waren om het simpel uit te drukken spijsrot, dat is eerder ook door de politie vastgesteld. Er zijn ook enkele populieren afgebrand aan de zuidwestelijke zijde van het terrein. De aanvankelijke plannen om de bomen alleen te snoeien waren dus niet haalbaar. Viva Padel had wel moeten wachten met vellen tot de vergunning er was. Ondertussen is die vergunning wel afgeleverd”, zegt de burgemeester.

Concreet werd maandag een burgemeesterbesluit ondertekend waarin wordt toegestaan dat de 243 Italiaanse populieren geveld werden. De noodkap wordt goedgekeurd ‘gezien het dreigende gevaar voor de gebruikers van de sportvelden door het grote risico op takbreuk’. “De gekapte bomen worden na deze regularisatie opgenomen in de aanvraag tot omgevingsvergunning die nog volgt. Die was toch nodig, gezien er onder andere een tentconstructie gebouwd wordt”, zegt de burgemeester.

Misverstand

In de entourage van Niels Destadsbader klinkt het dat het nooit de bedoeling was om zonder vergunning te kappen. “Het was een misverstand, een vergissing te goeder trouw”, zegt medebestuurder William Khalil. “De gemeente had als eigenaar van de gronden in 2020 zelf plannen om die zieke bomen te kappen. Toen bleek dat wij de gronden in erfpacht zouden nemen, werd dat onze verantwoordelijkheid. We gingen er daarom van uit dat de kapvergunning nog in orde zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Ik wil nog benadrukken dat we dit hele project in de beste verstandhouding met de gemeente aan het voorbereiden zijn, maar hier was er even onduidelijkheid.”

© Viva Padel

De felle reacties op de bomenkap zijn wel hard aangekomen, zo klinkt het. “We zijn geschrokken, alsof wij de intentie zouden hebben om zo veel mogelijk bomen te kappen. Integendeel, Niels wil hier een project met veel groen rondom, dat past bij de sfeer en gezelligheid die Viva Padel wil uitstralen. We zullen de gekapte bomen dan ook dubbel en dik compenseren door nog meer aan te planten dan er nu gekapt is. Dat was trouwens altijd al onze bedoeling. Op de site is de vrije ruimte beperkt en kunnen we maar een deel van de bomen compenseren, maar we zetten in samenspraak met de gemeente ook elders in het straatbeeld van Berlaar nieuwe bomen. Zo helpen we de gemeente om de doelstellingen rond het planten van extra bomen te behalen.”