In de rechtbanken van Hasselt (foto) en Tongeren zijn verschillende zittingen afgelast omdat er rechters in quarantaine zitten.

Hasselt/Tongeren

De hoge coronacijfers laten ook de rechtbanken niet ongemoeid. In Tongeren en Hasselt zaten woensdag in totaal zes rechters in quarantaine. Door hun afwezigheid moeten verschillende zittingen noodgedwongen afgelast worden, vooral in de familiekamers.