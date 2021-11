Cijfers van Kind en Gezin: kleine vijf procent van Vlaamse kinderopvang is gesloten

Van alle locaties voor kinderopvang in Vlaanderen is momenteel 4,1 procent gesloten door kinderen of personeel dat een coronabesmetting heeft opgelopen of in quarantaine zit. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Kind en Gezin. De sluitingen zijn stabiel verspreid over de vijf provincies, er is geen regio die erboven uitsteekt.

Het cijfer van 4,1 procent gaat zowel over opvang door onthaalmoeders, door crèches als de buitenschoolse opvang. In de week van 15 november kreeg Kind en Gezin 499 meldingen van opvanglocaties die gedeeltelijk of volledig moesten sluiten. Dat is een sterke stijging tegenover de week ervoor, toen het nog om 354 meldingen ging.

Van die 499 meldingen zijn er 266 die volledig gesloten zijn en 50 gedeeltelijk. Van die 266 volledige sluitingen kwamen er 175 van onthaalgezinnen, 73 kwamen van crèches en drie van buitenschoolse opvang. Vijftien meldingen werden nog niet volledig afgehandeld, dus die zitten niet in de opgesplitste cijfers.

“Het zijn uitzonderlijke cijfers”, reageert Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin. “Onze telefoon staat roodgloeiend. De plotse stijging is te vergelijken met oktober vorig jaar, met dat verschil dat er nu wel de hoge vaccinatiegraad is. De paniek bij de kinderbegeleiders om zelf besmet te geraken, is minder groot in vergelijking met toen. Maar het is duidelijk: het beeld van de stijgende cijfers in de maatschapij, weerspiegelt zich ook in de kinderopvang.”