Onthaalouder Ferm knutselt met kinderen rond het thema herfst

Elk seizoen heeft zijn eigenheid. Onze natuur heeft 4 cycli en al in de kinderopvang wordt er met de kinderen gewerkt rond dit thema. Vera Verlaine is al vele jaren een enthousiaste onthaalouder in Neeroeteren. "Knutselen met peuters is niet altijd gemakkelijk. Een korte zoektocht op youtube levert mooie knutselideeën. Een stuk karton, stiften, verfpotjes, oor staafjes… meer moet dat niet zijn", weet Vera. "De jongste peuters zijn trots om iets te maken voor hun ouders. Ze leren de herfstkleuren kennen, fijne motoriek wordt gestimuleerd en ze zijn intens betrokken bij de activiteit."